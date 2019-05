In attesa delle nomine dei vertici Rai, si affaccia il nome di Fabrizio Del Noce addirittura come possibile Presidente.

Un’ipotesi che colpisce molto così come venne “molto colpito” Valerio Staffelli dall’ex direttore di Rai 1 quando, l’1 dicembre 2003, l’inviato di Striscia si recò a consegnargli un Tapiro. Noisette non la prese bene… anzi, prese il microfono a Staffelli e glielo lanciò violentemente in faccia, fratturandogli il naso.

In seguito a questo gesto, Del Noce è stato condannato, il 29 maggio 2017, a pagare 84 mila euro, cifra che però non ha mai versato.