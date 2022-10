Domani a Striscia i "Tortellini ripieni" di Federico Sisti

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Federico Sisti del ristorante Frangente a Milano che propone la ricetta dei “Tortellini ripieni di carne con burro, aceto di vino rosso invecchiato 6 anni e bottarga di tonno di Cabras”: golosi tortellini arricchiti da un pizzico di acidità dato dall’aceto di vino rosso e impreziositi dalla sapidità della pregiata bottarga di tonno di Cabras.



Classe 1981, di Riccione, Federico Sisti dopo gli studi nella scuola alberghiera della sua città muove i primi passi nei ristoranti della Riviera. La grande svolta arriva quando si trasferisce a Milano per lavorare nello storico ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia, due stelle Michelin, e, dopo altre due importanti esperienze all’Hotel Bauer di Venezia e all’Osteria Il Ronchettino di Milano, nel 2021 proprio nel capoluogo lombardo apre il ristorante Frangente: un posto dove sperimenta la sua creatività offrendo ai clienti un’esperienza di alta cucina in un’atmosfera rilassata.



