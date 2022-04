Domani a Striscia il “Kaiserschmarrn” di Alessandro Gilmozzi

Domani sera, giovedì 21 aprile, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Alessandro Gilmozzi del ristorante El Molin a Cavalese (Trento), che illustra un dolce tipico del Trentino-Alto Adige: il “Kaiserschmarrn”. Una sorta di crêpe alta e soffice servita a straccetti accompagnata da marmellata di mirtillo rosso, nota anche come «frittata dell’imperatore», in omaggio a Francesco Giuseppe I d’Austria.



Nato nel 1965 in Val di Fiemme da una famiglia di ristoratori, Gilmozzi cresce quindi tra le cucine, i sapori e gli odori del territorio delle Dolomiti e approfondisce le sue conoscenze lavorando con Ferran Adrià, Alain Ducasse e Michel Bras.



Nel 1990 apre El Molin a Cavalese, con l’obiettivo di esprimere una filosofia di cucina dapprima legata al territorio, poi evolutasi verso un approccio più creativo, con l’utilizzo di materie prime inusuali e tecniche d’avanguardia.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia.