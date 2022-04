Domani sera, mercoledì 13 aprile, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Moreno D’Antuono del ristorante Soms a Pescara, che illustra un piatto abruzzese tipico delle festività pasquali ma che si mangia tutto l’anno: il Fiadone, croccante guscio di pasta che racchiude un morbido ripieno di formaggio.



La forte passione per la cucina ha portato D’Antuono a iniziare il suo percorso da autodidatta per poi lavorare in alcune realtà italiane e all’estero, tra le quali la Commissione Europea. Tornato nel paese d’origine, lo chef prende le redini della cucina del Soms, dove propone una cucina territoriale che rispetta la stagionalità dei prodotti, con predilezione per quelli di terra.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia.