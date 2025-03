Domani sera a Striscia: il “Cannellone d’aria” di Alberto Gipponi

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Alberto Gipponi, che propone al pubblico di Striscia la notizia la ricetta del “Cannellone d’aria con gelato al tartufo bianco”. Un piatto che gioca sull’assenza come centro dei sapori: la pasta, senza ripieno, viene piastrata nella parte bassa, condita con burro nocciola e accompagnata da gelato al tartufo bianco.

Classe 1980, bresciano, Alberto Gipponi, tra i cuochi più interessanti della scena gastronomica italiana, percorre molte strade prima di arrivare alla cucina. Prima la musica e la laurea in Sociologia, poi esperienze all’università nel ruolo di assistente e nel sociale. Ma sempre con un’ossessione in testa: quella per la cucina.

A 35 anni, la svolta: intraprende uno stage all’Orsone di Joe Bastianich in Friuli; subito dopo lavora Da Nadia a Castrezzato (Bs), fino a ottenere uno stage all’Osteria Francescana con Massimo Bottura. Dopo un anno si lancia nella sua avventura, aprendo Dina a Gussago, in provincia di Brescia: una scommessa vincente che ha ottenuto nel tempo il favore del pubblico grazie alla sua cucina contemporanea, elegante ma divertente, che spazia tra tradizione e provocazione, ma sempre in perfetto equilibrio.

