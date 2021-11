Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Daniele Citeroni Maurizi, dell’Osteria Ophis (Offida – Ascoli Piceno), che presenterà la ricetta dei “cannelloni, ma alla griglia!”.



Daniele Citeroni Maurizi, ascolano classe 1978, dopo gli studi alberghieri e diverse esperienze in alcune realtà marchigiane, apre l’Osteria Ophis a Offida nel 2000, dove l’utilizzo dei prodotti d’eccellenza del territorio è al centro della proposta culinaria.



La ricetta completa dei "cannelloni, ma alla griglia!”, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sul sito di Striscia la notizia