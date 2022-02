Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 di Identità Golose con Claudio Ceroni, incontra Paolo Reina dell’Antica Trattoria del Gallo (Gaggiano, Milano) che illustra la ricetta del “pollo alla diavola”.

Paolo Reina è l’oste che dal 1990 si trova alla guida dell’Antica Trattoria del Gallo, insegna storica con 150 anni di vita, gestita per tre generazioni dalla famiglia Gerli. Offre una cucina di tradizione lombarda e un servizio di alto livello.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sul sito di Striscia la notizia.