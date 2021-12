Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Achille Sardiello del ristorante Pipero (Roma) che mostra la ricetta delle “Crêpes Suzette alla lampada”.



Achille Sardiello, casertano classe 1981, dai primi anni 2000 lavora al fianco di Alessandro Pipero, patron del ristorante Pipero a Roma. Sardiello introduce nel ristorante del collega l’uso della lampada per ultimare la scenografica cottura di alcuni piatti di fronte ai clienti.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sul sito di Striscia la notizia.