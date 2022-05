Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova a Gonars, paese della bassa friulana situato a 23 chilometri da Udine, un angolo di natura che rinasce a ogni stagione.



Questo paesaggio fa da sfondo alla storia di Nicola e Alberto, che producono calzature artigianali sostenibili, con materiali destinati allo smaltimento.

Un modello di economia circolare che la famiglia di Nicola conosce bene: crea scarpe con elementi riutilizzati e rigenerati da ben quattro generazioni. Vecchi ombrelloni, vele navigate, tende cotte dal sole e jeans, sono solo alcuni degli oggetti che, a seconda delle possibilità, vengono utilizzati per creare dei pezzi unici e limitati a impatto zero.



Artigiani come Nicola e Alberto sono beni culturali viventi, le loro idee sono nuove perché non buttano via niente di vecchio. Questa è l’Italia della qualità.