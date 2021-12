Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Paolo Battilocchi de L’osteria del Vettore (Castelluccio di Norcia - Perugia) che illustra la ricetta delle “lenticchie con cotechino”, piatto tipico per festeggiare l’ultimo dell’anno.



Paolo Battilocchi nasce a Norcia e fin da ragazzo si appassiona al mondo della cucina, lavorando nella trattoria di famiglia. Nel 2009 rileva l’Osteria del Vettore.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sul sito di Striscia la notizia