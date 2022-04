Domani sera, venerdì 15 aprile, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova a Positano, città sulla costiera amalfitana, meta dei turisti di tutto il mondo, amata per il mare e gli scorci mozzafiato, ma anche per una calzatura di culto: il sandalo.



Il meraviglioso paesaggio di Positano fa da sfondo alla storia di Carmine, uno degli storici calzolai di Positano da generazioni: nella bottega della sua famiglia si riforniva anche Jackie Onassis. Il sandalo di Positano è un gioiello esclusivo, fatto a mano, su misura e personalizzato, unico come le “semenzelle”, i chiodi d’ottone praticamente indistruttibili che tengono insieme tutte le sue parti.



Artigiani come Carmine sono beni culturali viventi, la loro fantasia crea mentre le loro mani realizzano. Questa è l’Italia della qualità.