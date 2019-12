Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Tapiro d’oro al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dopo il fuorionda di Matteo Renzi mandato in onda a Striscia in cui l’ex premier aveva affermato: «Bonafede non sa di cosa stiamo parlando, come spesso gli capita».



Bonafede, intercettato da Valerio Staffelli, dichiara: «Non mi ricordo di che cosa stesse parlando il senatore Renzi, ma comunque ciascuno pensa quello vuole e vado avanti con il mio lavoro. Però il fuorionda è stato interessante e ringrazio Renzi per avermi fatto ricevere il Tapiro».