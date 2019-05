Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Federica Panicucci e Francesco Vecchi ricevono un Tapiro d’oro a testa per il clamoroso fuori onda trasmesso ieri nel Tg satirico di Antonio Ricci (vai al video) in cui la conduttrice di Mattino 5 insulta il collega, “colpevole” di averle passato la linea con qualche minuto di ritardo. I due conduttori sono stati intercettati oggi da Valerio Staffelli a Cologno Monzese subito dopo la puntata di Mattino 5 in cui la Panicucci si è scusata in diretta con Vecchi. Le loro dichiarazioni inedite in onda questa sera a Striscia la notizia.