Draghi è un fan di Striscia, lo dice anche Repubblica

Mario Draghi è un grande fan di Striscia. A dirlo non siamo noi, ma Giancarlo Mazzuca sulle pagine di Repubblica.



In un articolo intitolato "Il Covid spazza via 20 anni di baruffe su Euro sì, Euro no", il giornalista scrive: "A proposito di Draghi, mi confessò, anni fa, che, per rilassarsi, guardava ogni sera in tv Striscia la notizia su Canale 5: non credo proprio che oggi abbia più lo spirito giusto per concedersi qualche momento di relax con le veline".



Noi ci auguriamo che non sia così e che, anzi, proprio ora Striscia possa giungere in soccorso del premier incaricato per strappargli una risata nonostante l'arduo compito che lo aspetta.