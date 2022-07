E più E, altro che eolico: centinaia di famiglie raggirate

Sempre più persone utilizzano l’energia rinnovabile, quell’energia prodotta dal fotovoltaico o dall’eolico, e per farlo si affidano a imprese sempre più specializzate. Una però aveva incuriosito Striscia, promuovendo le proprie offerte online, vendeva energia eolica con vantaggi apparentemente incredibili. Max Laudadio si era occupato del caso.



La società “E più E“ – attualmente già in cessata attività – faceva delle proposte commerciali a possibili clienti in giro per l’Italia, concentrandosi sulla zona del nord–est.



Questa la proposta: collegando una scatoletta bianca al contatore si prometteva la possibilità di erogare energia elettrica gratuitamente per vent’anni, grazie ai campi eolici. Per portare a casa questa energia eolica, però, la somma da pagare era sostanziosa; la società per sostenere i costi consigliava di affiancarsi a delle finanziarie a loro collegate, con cifre che potevano arrivare intorno ai 30mila euro.



La società è sparita nel nulla, ma l’Agenzia delle Entrate avrebbe avviato la procedura per la restituzione dei soldi messe in atto dalla società “E più E”.