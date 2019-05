Ancora grandi ospiti a Striscia la notizia per celebrare le eccellenze milanesi. Protagonista dell’omaggio della puntata del 21 marzo Luciano Fontana, direttore del Corriere della sera, il quotidiano più venduto in Italia.



Il giornale nasce nel 1876 a Milano sotto la Galleria Vittorio Emanuele, un paio di stanzette in origine. La svolta arriva ai primi del Novecento, sotto la direzione di Luigi Albertini che si pone l’obiettivo di farlo diventare il primo giornale d’Italia. Così nel 1904 arriva la decisione di trasferirsi nella storica sede di via Solferino e di stabilire una linea editoriale di ispirazione anglosassone, che esponesse i fatti separandoli dalle opinioni.



Da allora Corriere della sera hanno scritto le più grandi firme italiane, del giornalismo e non solo: da Luigi Pirandello a Dino Buzzati, da Eugenio Montale a Indro Montanelli.



La storia di Luciano Fontana e del quotidiano si incrociano nel 1997, quando il giornalista viene assunto al Corriere come vicecaporedattore centrale. Il primo maggio 2015 è il giorno in cui succede a Ferruccio De Bortoli come direttore.