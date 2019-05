Eccellenze milanesi, Carlo Cracco ospite a Striscia la notizia

Ospite questa settimana a Striscia la notizia una eccellenza nell'ambito dell'arte culinaria: Carlo Cracco. Chef, personaggio televisivo gastronomo e ristoratore italiano, Cracco è un uomo che ama le sfide, soprattutto quelle tra i fornelli.



La sua avventura inizia nel 1986 a fianco del celebre Gualtiero Marchesi, il primo ristorante italiano che raggiunge le tre stelle Michelin. In seguito Cracco lavora presso la “Meridiana” di Garlenda (Savona), Hotel di Charme della catena Relais &Chateux di Savona. Si trasferisce per 3 anni in Francia dove ha l’opportunità di conoscere i segreti della cucina francese sotto la guida di Alain Ducasse (Hotel de Paris) e Lucas Carton (Senderens, Paris). Poi Cracco diventa chef dell'Enoteca Pinchiorri a Firenze. Durante la sua conduzione, l'enoteca ha ottenuto tre stelle sulla Guida Michelin.



Gualtiero Marchesi lo richiama per l’apertura del suo ristorante L’Albereta” a Erbusco (Brescia), dove Cracco lavora come chef per tre anni. Subito dopo questa esperienza si sposta in Piemonte dove apre il ristorante “Le Clivie”, a Piobesi d’Alba (Cuneo). Qui, dopo solo un anno, guadagna la stella Michelin. Dopo pochi anni, accetta l’invito della famiglia Stoppani, proprietaria del negozio di gastronomia più famoso di Milano dal 1883, per l’apertura del ristorante Cracco-Peck, dove Cracco assume il ruolo di Chef Executive. Il ristorante è aperto dal 2001, in un edificio elegante nel centro di Milano. In seguito al suo arrivo il ristorante ha guadagnato le due stelle Michelin, 18,5/20 per l’Espresso e 3 forchette per il Gambero Rosso. Nel 2006 è stato insignito dell’Ambrogino d’Oro, massimo onorificenza milanese. Nel 2007 è stato nominato uno dei 50 migliori Ristoranti al mondo. Da Luglio 2007 Carlo Cracco è Chef Patron del Ristorante Cracco. Nel 2012 ha inizio la collaborazione con Singapore Airlines dove lo chef Cracco si occupa della creazione dei menù per la business e la first class.



Nel febbraio 2014 Carlo Cracco ha aperto “Carlo e Camilla in Segheria”, bistro e cocktail bar che è stato nominato miglior ristorante del mondo da Wallpaper nel 2015. Carlo Cracco è stato nominato Ambasciatore della Regione Lombardia per Expo2015. Nel 2016 Carlo Cracco apre Ovo by Carlo Cracco a Mosca, ristorante gastronomico all’interno del gruppo Sud Koreano, Lotte. A febbraio 2018 il Ristorante Cracco si trasferisce in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.



Infine Carlo Cracco ricopre il ruolo di presidente dell’Associazione Maestro Martino, associazione no-profit il cui obiettivo principale è quello di promuovere la Cucina d’Autore e le eccellenze del nostro territorio. Da anni è testimonial e collabora con Ifad, un’agenzia specializzata dell’Onu che si occupa dell’incremento delle attività agricole, mettendo le popolazioni rurali povere in condizione di raggiungere una maggiore sicurezza alimentare, migliorare la qualità della loro alimentazione e rafforzare le proprie capacità di adattamento.



Dal 2011 al 2017, ha condotto MasterChef Italia con Bruno Barbieri, Joe Bastianich e, dal 2015 al 2017, con Antonino Cannavacciuolo.