A Striscia la notizia è la volta di altre due eccellenze che hanno reso grande la città di Milano: Paolo Marchi e Claudio Ceroni, fondatori di Identità Golose.

Critico enogastronomico il primo, produttore e organizzatore di eventi il secondo, nel 2004 hanno dato vita al primo congresso internazionale di cucina e pasticceria d'autore in Italia.



L'evento, appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori, ha coinvolto nelle sue 15 edizioni oltre 600 chef provenienti da ogni parte del mondo e ha contribuito a rendere Milano una capitale del gusto.



Nel 2018 Paolo Marchi e Claudio Ceroni proseguono con la loro missione di promuovere le eccellenze gastronomiche dando vita al primo Hub Internazionale della Gastronomia nel cuore della città, a due passi dalla Scala.



Identità Golose Milano è uno spazio eclettico che ospita una cucina-laboratorio e spazi dedicati alla ristorazione, ma anche alla didattica e alla divulgazione.



Qui si avvicendano ogni settimana i più celebri chef italiani e stranieri che propongono i loro menu più rappresentativi, per avvicinare l'alta cucina al grande pubblico.