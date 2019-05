Eccellenze milanesi, Simone Ferrari ospite di Striscia la notizia

Proseguono gli omaggi alle eccellenze milanesi da parte di Striscia la notizia, che questa settimana ospita Simone Ferrari, direttore creativo, regista e showmaker.

Classe 1987, dal 2013 al 2018 ha ricoperto la carica di Head of Creative Departmenet di Balich Worldwide Shows, una delle società leader nel settore del live entertainment.



Nel 2017 diventa il più giovane regista al mondo a dirigere uno show olimpico con la creazione dello spettacolo Wondrous Wind, presso l'Olympic Stadium di Ashgabat in occasione degli Asian Aimag Games organizzati dal comitato olimpico asiatico.



La sua capacità di mescolare diversi linguaggi, di coniugare arte e intrattenimento servendosi spesso delle nuove tecnologie, gli ha permesso di realizzare show multimediali maestosi e dal potente impatto visivo.



Tra i più celebri: la cerimonia di chiusura dei giochi di Sochi 2014; Mother of Nation, spettacolo del 2016 sulla vita di Sheikha Fatima Bint Mubarak (donna che ha cambiato la storia dell'emancipazione femminile) che per la prima volta porta in scena un cast di donne negli Emirati Arabi Uniti.



Nel 2018, poi, Simone Ferrari arriva alla direzione creativa di X Factor, per il quale curerà tutti gli show della fase live.