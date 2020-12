Tutti si chiedono come mai Giuseppe Conte abbia aspettato così tanto per presentarsi di fronte ai giornalisti e in diretta televisiva a illustrare l'ultimo DPCM di Natale.



Con il Consiglio dei Ministri terminato intorno alle 20, i telegionali erano pronti ad accogliere il premier, che però non è arrivato in tempo per la fine dei notiziari.



Lo stesso Enrico Mentana ha affrontato il tema, sostenendo che il presidente del Consiglio stesse aspettando la fine dei programmi di access prime time.