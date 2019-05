Edoardo Stoppa, obbligo di firma per il presunto "killer dei gatti"

Il Tribunale di Salerno per direttissima - come riportano quotidiano Il Mattino, La Città di Salerno e le Cronache del salernitano - ha convalidato l'arresto con l'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria al presunto "killer dei gatti", che ha aggredito gli agenti della polizia e la troupe di Striscia, capitanata da Edoardo Stoppa.



Edoardo Stoppa e la sua troupe sono stati salvati a Battipaglia (SA) dalle forze dell'ordine che hanno evitato il peggio ad opera del cosiddetto killer dei gatti, ovvero il presunto avvelenatore di più di 70 gatti. La polizia ha evitato al losco figuro di scagliarsi con un coltello contro il nostro inviato. A farne le spese è stato un agente che è rimasto ferito. "Quando sono arrivati gli agenti di polizia – racconta Edoardo Stoppa – l’uomo è sceso di casa per attaccarci con un coltello di 25 centimetri. Per fermarlo sono serviti 5 agenti e uno di loro è stato raggiunto da una coltellata".