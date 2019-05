Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) ancora nuove prove nell’inchiesta di Stefania Petyx su anziani e disabili che avrebbero votato a loro insaputa alle elezioni siciliane regionali dello scorso 5 novembre. Era stata proprio Striscia, infatti, a scoprire che, in una casa di riposo in provincia di Catania, aveva votato una donna immobilizzata e dichiarata inabile alla firma [VIDEO]. Dopo il servizio, la Procura di Catania ha avviato un’indagine contro ignoti per i reati di corruzione elettorale e falso. Anche la Digos si è recata dalla donna per effettuare un test di grafia, constatando la sua inabilità a firmare e a votare [VIDEO]. Nel nuovo servizio in onda questa sera, il figlio della signora, Enzo, si è recato all’ufficio elettorale per avere delle spiegazioni e la risposta è stata la seguente: «La tessera [elettorale] è stata richiesta da un signore della struttura con una delega». I figli della donna, però, dichiarano di non aver mai firmato alcuna delega per autorizzare il ritiro della tessera elettorale. Silenzio da parte della casa di riposo, dove nessuno ha voluto parlare con l’inviata di Striscia, giunta per chiedere spiegazioni su quanto accaduto.