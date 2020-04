Elisa Isoardi e la gaffe su Instagram, in diretta con uno sconosciuto

Una diretta decisamente inaspettata quella che Elisa Isoardi ha fatto su Instagram. La conduttrice de La prova del cuoco si era collegata per una videochat con Paolo Conticini in occasione dell'appuntamento #aperitivoconelisa.



In attesa del suo ospite, mentre la presentatrice intratteneva i suoi follower chiacchierando anche con la zia che vive con lei durante questa quarantena, è successa una cosa del tutto inaspettata.



Improvvisamente, al posto dell'attore, in collegamento è apparso un ragazzo che la Isoardi chiaramente non conosceva. Imbarazzata ha iniziato a chiacchierare, fino a chiedergli "Chi sei, che ci fai qui?".



Il giovane, Gianpaolo dalla Calabria, le ha spiegato di averle inviato la diretta mentre la seguiva e di essersi ritrovato collegato con lei.



"In pratica abbiamo chiamato la persona sbagliata", ha spiegato la conduttrice alla zia.