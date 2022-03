Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Enrico Lucci in missione fuori dal Parlamento per chiedere lumi sulla crisi tra Ucraina e Russia agli “esperti di geopolitica del giorno dopo”.



Da Riccardo Molinari e Federico Mollicone a Claudio Durigon e Stefania Prestigiacomo, l’inviato di Striscia cerca di scoprire perché solo oggi si è capito che gli oligarchi russi sono “cattivi” e hanno depredato il patrimonio dell’ex Unione Sovietica.



Alla ricerca disperata di un “amico di Putin”, Lucci incontra Matteo Salvini: «L’ho visto una volta» minimizza il leader della Lega (e grande indossatore in passato di t-shirt con faccia del presidente Russo), «Io cerco di avere buoni rapporti con tutti».

«Sono sette anni che Putin dice che non vuole i missili della NATO davanti al giardino di casa, non ci si poteva pensare prima?», chiede Lucci. Nessuna risposta da Salvini.



