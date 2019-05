Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Eric Barbizzi, 14 anni, il più giovane consulente scientifico del Tg satirico di Antonio Ricci, mostra le devastanti conseguenze della dispersione della plastica nei mari. Bottiglie, buste e contenitori di ogni genere, per decomporsi impiegano dai 100 ai 1000 anni e stanno riempiendo i mari e gli oceani. Alcuni pesci poi scambiano la plastica per cibo e la mangiano, quindi c’è il rischio di ritrovarcela nei nostri piatti. Che cosa possiamo fare contro questo inquinamento? Per Barbizzi, al momento, l’unica soluzione è la raccolta differenziata, in attesa dell’affermarsi della bioplastica.