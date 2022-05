Nell’unica intervista concessa all’Italia, Tom Cruise confida all’inviato di Striscia la notizia Riccardo Trombetta qual è l’obiettivo di Top Gun: Maverick, appena uscito in Italia: «La missione di questo film è farvi venire la pelle d’oca».



Il film esce 36 anni dopo il blockbuster Top Gun: «Mi hanno pregato a lungo di fare un sequel. Ma solo quando ho sentito che tutti i pezzi erano al posto giusto ho accettato. Ho detto a tutti: “Credete di sapere che cos’è Top Gun, ma guardatelo bene! È un dramma, ha una tragedia dentro. Non dimenticatelo”».



Per prepararsi a Top Gun 3, l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci è andato al Reparto Sperimentale di Volo di Pratica di Mare e ha volato su un Eurofighter, con il saluto speciale di Tom Cruise: «Ciao Striscia!».