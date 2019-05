Esclusivo, Vasco commenta i servizi su Salzano

Ieri sera tramite le sue storie Instagram - poi rimosse - Vasco Rossi ha detto la sua sulla vicenda dei concerti dei quali si è occupata Striscia ieri sera.



L’inviato di Striscia Pinuccio, entrato in possesso di un documento relativo agli incassi dei concerti di Claudio Baglioni, ha evidenziato come più della metà dei biglietti fossero omaggio o venissero venduti a una cifra pressoché simbolica.



Vasco ha commentato in presa diretta il servizio del nostro Pinuccio sostenendo che nei suoi concetti queste cose non accadono.



Tra l'ironico e il sarcastico ha lanciato alcune frecciatine al collega Baglioni.



Molte sono state le espressioni di sorpresa del cantante di fronte al racconto del nostro inviato, Vasco avrà altro da aggiungere?



Noi continuiamo ad indagare.