E' lei o non è lei? Ceeerrrto che non è lei!

La velina bionda Mikaela è stata paparazzata per le strade di Milano dal settimanale Mio: è lei o non è lei?

Ceeerrrto che non è lei! La mora ragazza nella foto è chiaramente un’altra persona. Invitiamo perciò quelli di Mio ad aguzzare la vista!