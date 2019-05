Falsa Onlus, due arresti e trentasei indagati

La Guardia di Finanza di Monza, come riporta Il Giorno, ha arrestato nell'ambito dell'operazione "Cuore Falso", due persone e ne ha indagate 36 per una falsa Onlus che ha agito con una maxi truffa da 110mila euro. Striscia la notizia con Valerio Staffelli si è già occupato del caso. Le persone individuate dalla Guardia di Finanza raccoglievano soldi per associazioni di beneficenza e li spendevano per scopi personali. Una vera e propria organizzazione mirata a truffare attraverso associazione benefiche false.