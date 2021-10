Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) ottavo Tapiro d’oro per la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Il motivo? Le parole del suo ex collega Massimiliano Rosolino, che ha detto: «Fede o la ami o la odi. È sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra anche adesso, diciamo la verità».



«Grazie per il Tapiro, mi sono davvero attapirata», ha dichiarato la nuotatrice ai microfoni di Striscia. «Ci sono rimasta male perché quando lo incontro, Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis».



«C’è stato un flirt tra voi?», le chiede Valerio Staffelli. «Flirt è una parola grossa. C’è stato qualche bacio», ammette per la primissima volta la campionessa. «Ma io allora avevo 16 anni e lui dieci di più, 26», conclude.



