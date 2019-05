Una piccola distrazione che ha scombussolato il Web. Fedez ha pubblicato su Instagram una conversazione privata di WhatsApp, che includeva la moglie Chiara Ferragni, la cognata Valentina Ferragni, il suo fidanzato Luca Vezil e Francesca Ferragni con il compagno Riccardo. Però il cantante non ha memorizzato il numero di telefono di Valentina né di Riccardo, così compaiono i numeri di telefono in modo chiaro. Una volta che si è accorto del piccolo incidente diplomatico, Fedez ha rimosso tutto, ma su Internet gira ancora lo screen "incriminato".

Qualche ora dopo Chiara Ferragni ha pubblicato una stories in cui Fedez canta "Perdono" di Tiziano Ferro per scusarsi con la cognata. "Il suo modo di chiedere scusa per i casini che ha combinato oggi", recita la didascalia di Chiara.