Firenze: controlli alla Ztl dopo il servizio di Striscia la notizia

Multati numerosi conducenti che sfuggivano con dei trucchi alle telecamere per accedere abusivamente nel centro storico

Centocinquanta guidatori multati, 26.502 euro di sanzioni in 224 verbali per un totale di 476 punti decurtati dalle patenti. Sono questi i numeri dell’operazione messa in atto dalla Polizia Municipale dopo il servizio di Striscia la Notizia (clicca qui per vederlo) sui metodi adottati per entrare abusivamente nelle Zone a traffico limitato di Firenze. Negli ultimi 10 giorni di novembre, sono stati multati più di 150 conducenti mentre entravano senza permesso in quell'area. Gli escamotage messi in atto dai furbetti per aggirare le telecamera ed accedere al centro storico, oltre ad essere illegali, sono anche molto pericolosi: diversi conducenti, per non essere “pizzicati”, accedevano nelle zone in retromarcia oppure in controsenso.