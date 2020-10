Foto dei figli sui social, c'è un modo per proteggere i bambini?

Quali sono i consigli del nostro consulente digitale per proteggere i nostri figli quando decidiamo di pubblicare foto che li coinvolgono?



Eccoli di seguito:



- Non tagghiamoli nelle foto;



- Non usiamo hashtag;



- Sui social rendiamo le foto private e visibili solo agli amici (ovviamente se abbiamo una cerchia di amici affidabili e non abbiamo accettato amicizie di sconosciuti);



- Possibilmente postiamo solo foto in cui i nostri piccoli sono vestiti;



- Disattivare la geolocalizzazione delle foto (C’e un sito Pics 2 map che verifica se dentro la foto sono nascoste le coordinate geografiche)



- E se scopriamo che qualcuno ha utilizzato le nostre foto impropriamente, rivolgiamoci il prima possibile alla Polizia Postale (o ad altri presidi come i Commissariati di Polizia di Stato o le Caserme dei Carabinieri).



Presso questo link è possibile fare una segnalazione.



- Nel caso in cui dovessimo scoprire un tentativo di adescamento nei confronti di un minore, facciamo immediatamente una foto di ogni schermata e teniamo traccia di ogni contatto avvenuto.