L’inchiesta di Pinuccio sulla pubblicità occulta del Tg1 a una famosa nave da crociera già sponsor del Festival di Sanremo (puntata del 3 febbraio) approda nell’ultima audizione dell’ad Carlo Fuortes in Vigilanza Rai.



Federico Mollicone, membro della commissione, citando la denuncia di “Rai Scoglio 24” ha chiesto all’amministratore delegato una spiegazione ufficiale e la Rai ha risposto con una nota scritta: non c’è pubblicità occulta perché quella nave è parte integrante del palcoscenico del Festival di Sanremo. Non ha spiegato, però, perché il Tg1 di Monica Maggioni abbia indugiato a lungo inquadrando il logo della nave.



E sempre durante l’audizione, a proposito dell’ipotesi di un nuovo talk politico con Lucia Annunziata, pure Maurizio Gasparri cita Striscia: perché fare concorrenza al Tg1 e al Tg2, oltre che allo stesso Pinuccio, le cui inchieste hanno portato al taglio dell’edizione notturna dei Tg regionali?



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.