Che tra Maurizio Gasparri e Fedez non corra buon sangue è cosa nota, ma ora tra i due è scoppiata un'altra polemica e il motivo non è così chiaro.



La diatriba si è riaccesa dopo un tweet in cui il senatore di Forza Italia annunciava una nuova causa contro il rapper: "Sì, riprese iniziative legali contro Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui".



Sì, riprese iniziative legali contro @Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) April 23, 2020

Quali siano le parole cui fa riferimento Gasparri non è ben chiaro, non solo a noi, ma anche allo stesso Fedez, chee poi con una serie di video sulle Instagram Stories.Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni farebbe anche ridere. Peccato che quando fu vicepresidente del Senato diede pubblicamente della cicciona e drogata ad una minorenne. Ma nulla cambia qua", ha scritto il rapper, aggiungendo pochi minuti dopo: "Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno".Pensiero ripreso poi