Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono pronti a tornare ancora una volta insieme dietro il bancone di Striscia. La coppia si ricomporrà il 29 marzo, quando Michelle darà il cambio a Francesca Manzini nella ormai consueta staffetta tra conduttori che da sempre contraddistingue il tg satirico di Antonio Ricci.



Insieme, Gerry e Michelle hanno condotto 144 puntate, anche se separatamente hanno tenuto compagnia al pubblico per anni.



“Sono arrivata a Mediaset 24 anni fa e mi sembra ieri, è una sensazione stranissima. Aurora era nata a dicembre e a marzo registravo le puntate di Paperissima: mi ero buttata, anche se sentivo il peso e la responsabilità, pensavo di non avere proprietà di linguaggio, di non parlare bene l’italiano”, ha raccontato Michelle nell’intervista di copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata al ritorno a Striscia.



“Le mie sono 300 puntate, ma sono spalmate nell’arco di 25 anni. Ho fatto in tempo ad andare in onda dai sotterranei degli studi di Milano 2 con Franco Oppini e Gene Gnocchi - ricorda invece Gerry - Ho fatto una puntata con Mike Bongiorno; una volta che Enzo Iacchetti era impegnato in teatro mi chiamò Antonio Ricci il mattino e il pomeriggio ero già lì con Ezio Greggio; quando Michelle aveva le doglie, invece di correre all’ospedale sono corso a Striscia. Insomma, sono stato utilizzato un po’ come un pompiere”.



Insieme Gerry e Michelle hanno condiviso anche uno dei momenti più difficili, per loro e per il Paese. Proprio il loro primo giorno di conduzione lo scorso anno l’Italia entrava in lockdown.



“Ringraziavamo il cielo tutti i giorni di poter vivere quei momenti insieme, era uno svago per la nostra mente, essendo come tutti preoccupati per quello che stava accadendo ed eravamo felici di poter alleggerire il fardello degli italiani”, spiega Michelle.



“Parlammo con Ricci, con Pier Silvio Berlusconi, con il medico, con tutti e Striscia fu catalogata come servizio necessario per fare compagnia alla gente”, rivela Gerry.