Anche Flavia Vento ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip . Il motivo? La nostalgia dei suoi sette cani. La showgirl aveva manifestato i primi segni di cedimento già appena sveglia all'indomani dell'inizio del reality e si era sfogata con gli altri concorrenti. La sera, poi, la decisione: quella di uscire dalla porta rossa e lasciare definitivamente il gioco dopo appena 24 ore di reclusione. Per Flavia Vento, però, l'abbandono di un reality è ormai quasi routine. Lo stesso copione infatti si era già verificato in tutti i programmi televisivi cui aveva partecipato come concorrente. Dalla prima edizione de La Fattoria, nel 2004, dove lasciò dopo 6 giorni alle due edizioni dell'Isola dei Famosi, del 2008 e quella All Stars del 2012, dove lasciò dopo rispettivamente 14 e 10 giorni. Ora l'ennesimo forfait, segnando il record di un solo giorno di permanenza .

Un'edizione, quella del Grande Fratello Vip, che non è cominciata proprio nel migliore dei modi. Solo qualche ora prima che Flavia Vento decidesse di andarsene, anche un altro vip, Tommaso Zorzi, era stato costretto a lasciare momentaneamente il reality a causa di un malore.



L'influencer già dopo la prima puntata in diretta con Alfonso Signorini aveva raccontato di avere la febbre e di avere una sinusite. Per questo la produzione ha deciso di farlo uscire per sottoporlo a tutti i controlli medici del caso.



In molti hanno subito temuto che l'ex concorrente di Riccanza potesse aver contratto il Covid, ma dal GF hanno subito sottolineato come tutti i partecipanti fossero stati sottoposti ai test clinici prima di entrare nella casa.



Questa mattina, però, è arrivato un nuovo annuncio sui social del GFVip: "Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella casa".