Stefano Bettarini a rischio squalifica al Grande Fratello Vip. L'ex calciatore è entrato solo da pochi giorni nella casa, ma potrebbe essere eliminato già nella diretta di questa sera a causa di una bestemmia pronunciata neanche dopo 48 il suo ingresso.



A notare l'imprecazione sono stati come sempre i fan del programma, che seguono tutto il giorno la diretta da Cinecittà. Nel corso di una conversazione con gli altri coinquilini a Bettarini sarebbe sfuggito un "Porca M..." neanche troppo a bassa voce.



Qui il video ripreso da Trash italiano.



Se avessero voluto squalificare #bettarini avrebbero già comunicato che il televoto era annullato #gfvip #gregorelli — NonÈilGF (@eil_gf) November 9, 2020

Signorini domani sera: "VIPPONIII! È successa una cosa gravissima: Bettarini ha bestemmiato. Ma poiché si è sempre dimostrato gentile nei confronti della Madonna nonostante sia un vero maschio alpha è ancora in gara. No vabbè, A D O R O" #GFVIP pic.twitter.com/BgpmGQlaST — ✨🌙 (@jvstrobby) November 8, 2020

Sui social non sembrano esserne così sicuri. Alcuni utenti fanno notare come al momento non sia arrivato nessun annuncio circa l'annullamento del televoto in corso, che di solito viene sospeso in queste occasioni.In rete molti telespettatori sostengono che quest'anno si stia adottando una linea non troppo trasparente nei confronti dei concorrenti e delle squalifiche, confrontando quelle sancite dal Grande Fratello sia quest'anno che nelle passate edizioni rispetto ad atteggiamenti molto simili ma passati in cavalleria.Nello specifico gli utenti si riferirebbero alle. Concorrenti che hanno dovuto lasciare il reality a causa delle loro dichiarazioni: il primo per una bestemmia e il secondo, lo scorso anno, per frasi sessiste e violente.