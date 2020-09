Fausto Leali a un passo dalla squalifica dal Grande Fratello Vip. Almeno così sembra, a giudicare dalla decisione della produzione di annullare il televoto in corso che vedeva protagonista il cantante contro Massimiliano Morra.



Nella comunicazione, diffusa via social, si parla di possibili provvedimenti disciplinari, che fanno subito pensare si possa trattare di una eliminazione diretta che quindi invaliderebbe il giudizio espresso dal pubblico.



L'indiziato numero 1 è proprio Leali che nelle ultime ore è stato travolto dalle polemiche per alcune frasi pronunciate nei confronti di Enock Balotelli.Durante un momento di svago all'interno della casa, il cantante si è più volte rivolto al fratello del calciatore Mario Balotelli chiamandolo "ne*ro", giustificando la scelta lessicale in questo modo: "Nero è un colore, ne*ro è la razza".Pacata e razionale la risposta di Enock che ha cercato di spiegare a Leali perché quel termine non vada utilizzato: "Non deve passare questo messaggio, ci guardano da casa e questa parola non va utilizzata", ha detto.A giudicare dalle immagini, però, non sembra che il cantante abbia capito quanto le sue affermazioni abbiano destato sgomento tra i coinquilini. E soprattutto non è al corrente delle polemiche che la sua frase ha scatenato subito dopo sui social.