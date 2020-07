Il conduttore ha subito colto la provocazione e sui suoi social ha pubblicato un post criptico, ma evidentemente rivolto alla sua ex collega: "0,9%, tutti zitti, chi deve capire capisce...", ha scritto riferendosi agli ascolti del nuovo programma della Volpe."Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta", ha poi precisato.



Chiamata in causa, Adriana Volpe ha voluto subito replicare in diretta: "Vorrei fare una replica. Una replica a un messaggio, a un post che Magalli ha ieri scritto, e che oggi prontamente ha tolto. In questo messaggio c’era una emoticon, un gesto, che dice 'stai zitta'. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai. Hai provato per tanti anni a farmi star zitta. Non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi. Tu caro Giancarlo, con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto per le persone e di non avere rispetto delle donne. E questo non te lo permetto".