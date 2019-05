Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, ancora scintille

Che i rapporti fossero tesi era cosa nota, ma che si arrivasse fino al rinvio a giudizio forse non si poteva immaginare. Continuano le scintille tra gli ex colleghi Giancarlo Magalli e Adriana Volpe che da "I Fatti Vostri" si sono spostati alle aule del tribunale. Il sito Dagospia riferisce, infatti, che "il Tribunale di Milano ha disposto il rinvio a giudizio di Giancarlo Magalli per diffamazione nei confronti di Adriana Volpe".



La diatriba si รจ sviluppata a colpi di interviste, scuse e poi di nuovo scontro sui canali social di entrambi fino alla notizia di oggi. Il processo dovrebbe iniziare il 15 luglio.



Intanto rivediamo un Magalli "attapirato" per alcune dichiarazioni di Freccero su "I Fatti Vostri" di qualche tempo fa...