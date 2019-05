Giorgia Meloni, Macron e le zucchine di mare

Clamorosa gaffe di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. In un videomessaggio sui social, scagliandosi contro l'Europa e il presidente francese Macron, ha detto: "Devo farmi dire da Macron quante deve essere il diametro delle zucchine che i nostri pescatori possono pescare nei mari italiani". Naturalmente la clip è diventata virale e in molti si sono chiesti a cosa alludesse... Esistono le zucchine di mare? Pronta la replica sempre sui social, in cui la Meloni viene ritratta mentre con una canna da pesca è a caccia delle zucchine, in maniera ironica: "Ho detto per sbaglio 'le zucchine pescate nei nostri mari' durante una diretta Facebook. Non una grande notizia per la verità. Qual è il problema? Che se sono di destra devo per forza essere ignorante e impreparata? Oppure che mi sono permessa di tirare in ballo il beniamino Macron?".