A distanza di pochi giorni dalla nascita della loro bambina, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno pubblicato la prima foto in tre.



La piccola, che si chiama Mia, è nata venerdì, ma solo oggi la coppia ha condiviso con i fan il primo quadretto familiare (in cui manca però Sofia, la primogenita di Giorgia Palmas).



"Il senso della Vita. Il nostro sogno diventato realtà (...e quando saremo a casa con Sofia sarà tutto perfetto)", è la didascalia che accompagna lo scatto.



Era stata proprio la sua mamma a darne: "Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi - ha scritto la showgirl - È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare".A distanza di un giornocon i fan: " E io ti guardo per ore ed ore. Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango... Piccola MIA sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire", ha detto l'ex nuotatore.Giorgia Palmas e Filippo Magnini. L'ex velina è stata al fianco del campione di nuoto in uno dei momenti più bui della sua vita e della sua carriera, quello in cui era stato squalificato per tentato doping. Squalifica poi annullata dal Tas, ma che gli era valso un Tapiro d'oro.