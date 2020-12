Nelle ultime ore Giulia De Lellis è finita nel mirino dei social per alcune frasi giudicate sessiste da parecchi utenti.



Ma andiamo con ordine. L'influencer ha fatto una serie di stories in cui dava consigli ai propri follower sui regali da fare a Natale.



Parlando di doni per mogli o fidanzate, però, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha detto: "Se vostra moglie o la vostra fidanzata merita un regalo importante perché ha fatto la brava...", frase che ha fatto drizzare le orecchie ad alcuni utenti che l'hanno accusata di sessismo.



Secondo il popolo della rete, infatti, l'espressione "perché ha fatto la brava" alimenterebbe dei clichè sulla subordinazione delle donne rispetto agli uomini che sarebbe meglio non alimentare, visti i suoi 5 milioni di follower.



Ecco il video incriminato pubblicato da Giulia De Lellis nelle sue storie.