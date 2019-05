Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:40) andrà in onda il filmato con le immagini di Luca Abete e dei membri del suo staff mentre il servizio d’ordine predisposto dalla Questura di Avellino in occasione della visita del Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, ne ha di fatto reso impossibile l’intervista, con cui voleva chiederle come mai, nonostante lei affermi che il governo abbia stanziato dei fondi, non siano finiti i tanti problemi quotidiani delle scuole campane.

In particolare il Tg satirico di Antonio Ricci trasmetterà in esclusiva il filmato integrale in cui si vede inequivocabilmente che l’inviato è stato immobilizzato e percosso dalla Polizia di Avellino e, alla richiesta di aiuto dell’inviato, quest’ultimo veniva apostrofato con queste espressioni: «Ma quale aiuto ’sto pagliaccio, entra nella macchina ’sto mongoloide», mentre lo staff dell’inviato veniva minacciato di «far cadere i denti da bocca uno ad uno». Agenti che, con una grave violazione della libertà personale e di informazione, li hanno portati in Questura, dove sono stati trattenuti per ore. Non si ricorda di aver mai visto che, al momento dell’arresto, un camorrista sia stato trattato in modo tanto brutale quanto l’inviato di Striscia, che sottoposto a visita presso il pronto soccorso cittadino, ha riportato postumi guaribili in 7 giorni.