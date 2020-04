Grande entusiasmo allo zoo di Hong Kong per Ying Ying e Le Le, due panda giganti che dopo 13 anni si sono finalmente accoppiati.



Per i veterinari si tratta di una sorta di impresa, se si considera che per tutto questo tempo avevano provato a far avvicinare i due esemplari senza riuscirci.



L'accoppiamento dei panda, infatti, non è così semplice come per altre specie e questo è uno dei motivi per cui sono a rischio estinzione. Per procreare hanno a disposizione solo pochi giorni all'anno, nella stagione compresa tra marzo e maggio.



A Ying Ying e Le Le forse serviva solo un po' di privacy, dato che l'avvicendamento è arrivato proprio in questo periodo in cui lo zoo è chiuso a causa della quarantena obbligatoria per il Coronavirus.

Giant pandas Ying Ying and Le Le succeeded in a natural mating, @Ocean_Park has announced. "We hope to bear wonderful pregnancy news to Hong Kongers this year and make further contributions to the conservation of this vulnerable species," the park's Michael Boos said. pic.twitter.com/yJCpCdVHeK — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) April 6, 2020

In assenza di turisti e visitatori i due panda hanno avuto tutta la calma per avvicinarsi e riprodursi. "Da quando Ying Ying e Le Le sono arrivati a Hong Kong nel 2007, abbiamo tentato di farli accoppiare naturalmente dal 2010, ma non erano ancora riusciti. L'accoppiamento naturale andato a buon fine di oggi è un evento estremamente eccitante per tutti noi, le possibilità di successo con l'accoppiamento naturale sono molto più altre rispetto all'inseminazione artificiale",, direttore esecutivo per le operazioni zoologiche e la conservazione a Ocean Park.Per ora, però, è presto per cantare vittoria. Per sapere se ci sarà un nuovo cucciolo bisognerà aspettare ancora un po': il periodo di gestazione va da 72 a 324 giorni e le ecografie non possono rilevare un cucciolo fino a 14-17 giorni prima della nascita.