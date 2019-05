A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40), Mario Calabresi (direttore de La Repubblica), Luciano Fontana (direttore del Corriere della Sera), Enrico Mentana (direttore del Tg La7) e Marco Travaglio (direttore de Il Fatto Quotidiano) interverranno sulla denuncia per diffamazione e istigazione a delinquere presentata dall’Agenzia delle entrate contro Striscia la notizia. In particolare, i quattro direttori spiegheranno per quale motivo non sia vero che Striscia, con i propri servizi sul Fisco (44 in totale), abbia «istigato i cittadini a bruciare la casa ai funzionari», come sostenuto dalla direttrice Rossella Orlandi. Infatti, Striscia, come più volte ribadito, si è limitata a dare voce ad alcune delle centinaia e centinaia di segnalazioni ricevute dai contribuenti, che, disperati, ipotizzavano reazioni sconsiderate. Tanto che il Tg satirico di Antonio Ricci ha chiesto più volte l’intervento del Presidente Mattarella per limitare il risentimento sempre più diffuso tra i cittadini.

