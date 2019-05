I Fieui di Caruggi ospiti a Striscia la notizia

Nella puntata in onda questa sera di Striscia la notizia, saranno ospiti i Fieui di Caruggi che anticiperanno alcune sorprese previste per domenica 8 aprile, a CorriAMO la Fionda, e domenica 15 per la consegna della Fionda Di Legno.

Quest’anno, Antonio Ricci, assegnerà il premio alla fondazione “Doppia Difesa” istituita da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno a tutela delle donne soggette alla violenza di genere.

Gino Rapa, rappresentante dei Fieui, ha spiegato: «Siamo molto contenti di poter conferire questo premio a queste due donne, sarà una Fionda con tante sorprese. Ricordiamo che, come sempre, tutti i ricavati degli eventi organizzati dai Fieui di Caruggi andranno in beneficenza».