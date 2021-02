I "furbetti del Cashback: continua l'inchiesta di Stefania Petyx

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx torna a parlare degli espedienti per ingannare il Cashback di Stato, il sistema di incentivi per favorire i pagamenti elettronici al posto del contante.



L’inviata del tg satirico, dopo aver documentato alcuni escamotage utilizzati dagli acquirenti per ottenere il rimborso senza spendere un euro, ha raccolto diverse testimonianze di cittadini che – nel tentativo di effettuare un pagamento con carta di credito o bancomat – si sono “scontrati” con le opposizioni dei negozianti: alcuni di loro hanno chiesto ai clienti una commissione extra non dovuta, altri si sono semplicemente rifiutati di accettare il pagamento.



Il servizio integrale sarà trasmesso questa sera, ma Striscia continuerà a vigilare. Intanto, ecco com'è partita l'inchiesta.