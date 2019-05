Ieri sera, sabato 6 febbraio, Ezio Greggio e Michelle Hunziker hanno condotto la loro ultima puntata della 28ª edizione di Striscia la notizia.

Anche quest’anno la staffetta di conduttori si chiude con un grande risultato: il 25 gennaio scorso Striscia ha siglato infatti il record stagionale del programma, superando i 6 milioni e mezzo di telespettatori (6.643.000 il dato preciso) e ottenendo il 23.14% di share, con un picco record di oltre 9 milioni di telespettatori (9.051.000 nello specifico).

Ecco il bilancio stagionale dei due conduttori:

- Ezio Greggio: «Conduco questa trasmissione da 28 anni, ma per me ogni volta è un’emozione immensa sedermi dietro al bancone con il mio grande socio Enzino o con la mia nuova socia Michelle. Non cambierei Striscia con nessuna trasmissione al mondo, neppure con il Festival di Sanremo. Sono veramente contento per i grandi risultati ottenuti. Un’esclamazione su tutte: Cologno Monzese! Viva Striscia la notizia».

- Michelle Hunziker: «Sono molto emozionata e felice per i risultati: un ritorno col botto per me! Anche questa 28ª edizione di Striscia è stata una stagione stupenda, con un pubblico che conferma l'appuntamento quotidiano con interesse e calore».

Domani, lunedì 8 febbraio, arriverà l’ultima coppia di conduttori di questa 28ª edizione di Striscia: dietro il bancone, per la dodicesima volta, torneranno Ficarra e Picone. Il duo comico, approdato al Tg satirico di Antonio Ricci nella stagione 2004-05, resterà al timone di Striscia la notizia fino all’ultima puntata del 4 giugno.